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В Салехарде построят студенческий кампус, который объединит Ямальский многопрофильный колледж и Ямальский полярный агроэкономический техникум. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время старта Года знаний, объявленного в регионе.

- Мы поставили перед собой задачу сделать на Ямале один из лучших колледжей страны. Это касается не только качества образования, но и условий обучения. Построим новые учебные корпуса, современное общежитие. В колледже появятся площадки для саморазвития, творчества, сцена, спортзал, дополнительные студии. Сейчас приступаем к проектированию этого комплекса, затем будем планировать строительство, - сказал Дмитрий Артюхов.

Его возведут рядом с действующим студенческим комплексом.

Кстати, пока строительство не началось, ямальцы могут внести свои предложения. Все они обязательно будут проработаны.