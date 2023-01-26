Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов дал официальный старт Году знаний на Ямале. Он встретился с педагогами округа, студентами Ямальского многопрофильного колледжа, старшеклассниками, обучающимися в Центре выявления и поддержки одаренных детей и обозначил основные направления работы.

Так, большие перемены ждут студентов и педагогов Салехарда. В городе построят студенческий кампус, который объединит Ямальский многопрофильный колледж и Ямальский полярный агроэкономический техникум. Его возведут рядом с действующим студенческим комплексом.

Также большое внимание в Год знаний уделят системной работе с талантливыми школьниками. Отыне у каждого учащегося буде больше возможностей для участия в олимпиадах. Для этого на уровне муниципальных образований создадут олимпиадные команды, в каждой школе начнет работать олимпиадный координатор, а педагоги пройдут специальную подготовку.

Фото: пресс-служба губернатора

Кроме того, для учителей организуют курсы по изучению IT-технологий. Также они отправятся в образовательные поездки по лучшим научным центрам страны.

Еще одна важная задача развития среднего профессионального образования - усиление взаимодействия с предприятиями, их активное участие в подготовке кадров. Так, в 2023 году в каждом колледже Ямала планируется открыть учебно-производственные комплексы. Там студентам предстоит проходить практическую подготовку в соответствии со своей специальностью. Обучать ребят будут реальные мастера, для этого колледжи и техникумы заключат договоры о сотрудничестве с организациями региона.

Также участники встречи высказали свои предложения в направлении билингвального и физико-математического обучения и поддержки советников по воспитанию.

Дмитрий Артюхов отметил, что все предложенные идеи обязательно проработают, а мероприятия Года знаний будут создаваться совместно с учителями, педагогами и школьниками.