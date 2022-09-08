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В Новом Уренгое выбрали место для крытого скейт-парка. Как рассказал глава города Андрей Воронов, это пустующее помещении на ул. Монтажников, 61.

- Больше тысячи квадратных метров, высокие потолки, удобные раздевалки. Сделаем здесь ремонт, а с уборкой помогут сами ребята, кстати, проект нарисуем вместе с ними. А еще создадим чат - пусть сами решают, какое оборудование для скейтинга им тут понадобится: трамплины, рамки, - отметил градоначальник.

Открыть новый скейт-парк планируется уже в декабре. Он обязательно придется по душе всем любителям экстрима.

Напоминаем, что во время Честного маршрута, прошедшего в августе, губернатор Дмитрий Артюхов встретился с новоуренгойскими скейтерами. Не растерявшись, они попросили сделать крышу над уличной скейт-площадкой и были услышаны.