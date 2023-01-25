В Тюменском макрорегионе выполнят ремонт более 1,6 тысячи км ЛЭП

Фото: Александр Пышный, предоставлено пресс-службой АО «Россети Тюмень»

В текущем году на подготовку электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному сезону 2023/2024 энергетики направят свыше 4,2 млрд рублей.

До 1 октября «Россети Тюмень» выполнят ремонт свыше 1,6 тысячи км линий электропередачи. Энергетики заменят и усилят свыше 5,6 тысячи опор, а также смонтируют более 16 тысяч новых изоляторов. Для повышения грозоупорности линейных объектов специалисты смонтируют почти 38 км грозотроса.

В распределительных сетях 0,4-20 кВ запланированы работы почти на 170 трансформаторных подстанциях. А на питающих центрах 35 кВ и выше специалисты «Россети Тюмень» проведут капитальный и средний ремонты 80 силовых трансформаторов, 245 высоковольтных выключателей, 195 разъединителей и заменят 1036 опорных изоляторов.

Запланированные работы позволят энергетикам повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить готовность электросетей макрорегиона к отопительному сезону.