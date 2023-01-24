В Тарко-Сале осудили 18-летнего юношу, промышлявшего сбытом наркотиков

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В Тарко-Сале осудили 18-летнего юношу, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 2 мая молодой человек (на тот момент ему было 17 лет) познакомился в интернете с неким лицом, предложившим ему сбывать наркотики. Согласившись, он получил задание, для выполнения которого забрал из тайников, оборудованных в соседнем городе, свертки с запрещенным веществом. Затем расфасовал его по пакетам и разместил в различных местах на территории Тарко-Сале, - прокомментировали в ведомстве.

Юношу задержали 13 мая вместе с закладками, их содержимое изъято.

Позже правоохранители вычислили куратора группы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В итоге суд признал парня виновным и приговорил его трем годам лишения свободы в колонии общего режима.