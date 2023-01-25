В Приуральском районе «заминировали» здание администрации

Фото: Иван Сакал, соцсети

В здании мэрии Приуральского района сегодня было не спокойно. Как сообщил глава муниципалитета Иван Сакал, утром в экстренные службы поступило анонимное сообщение о минировании.

- Спецслужбы провели тщательные проверки с использованием специального оборудования и служебных собак. Попытка минирования не подтвердилась. Дорогие приуральцы, причин для беспокойства нет, прошу быть бдительными и не поддаваться провокациям, - обратился к жителям управленец.

Кстати, минувшим вечером, 24 января, точно также оказалась «заминирована» администрация Лабытнанги. Правоохранительные органы осмотрели здание, но ничего подозрительного не нашли.

А несколько недель назад сообщение о якобы заложенной бомбе взбудоражило Салехард. По информации злоумышленников, взрывчатка находилась в одной из самых больших школ города. Разумеется, тревога оказалась ложной.