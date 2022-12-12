Информация о готовящемся теракте в салехардской школе №2 оказалась ложной

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Минувшее воскресенье выдалось для жителей Салехарда неспокойным. Некий молодой человек выложил в одном из телеграм-каналов сообщение, в котором признался, что готовится совершить теракт в школе №2.

Обнаружил данный пост один из местных жителей и тут же оповестил об этом общественность. В одночасье новость разлетелась по всем соцсетям, вызвав небывалый ажиотаж.

Городская администрация отреагировала на переживания салехардцев и сообщила, что информацию уже передали на проверку правоохранителям, а здание школы тщательно осмотрели и не нашли никаких подозрительных устройств.

Позже власти сообщили, что проверили все городски школы, но вновь ничего и не нашли - информация оказалась ложной.

- Пожалуйста, не паникуйте. Паника - это то, чего сейчас добиваются авторы этих сообщений. Проверены все школы, и повторяем, что ничего не было обнаружено. Сейчас этими сообщениями занимаются спецслужбы, - обратились в мэрии к взволнованным горожанам.