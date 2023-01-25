В Шурышкарском районе почти 2 800 детей пройдут медосмотр

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе стартовала диспансеризация детей. Как сообщили в администрации муниципалитета, первыми медосмотр проходят юные горковчане. За первый день врачи осмотрели 150 воспитанников детсада «Северяночка» и учащихся коррекционной школы. Следующие на очереди - ребята из сел Лопхари и Азовы.

В рамках диспансеризации у детей возьмут анализы, также их осмотрят педиатр, стоматолог, отоларинголог, акушер-гинеколог (для девочек), уролог-андролог (для мальчиков), невролог, травматолог-ортопед, психиатр, офтальмолог и хирурга.

По итогу медики планируют осмотреть почти 2 800 шурышкарцев дошкольного и школьного возрастов.

Обследование проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Шурышкарском районе трое местных жителей спасли тонущего человека. Мужчина выпал из лодки.