«Он уже не дышал»: в Шурышкарском районе трое местных жителей спасли тонущего человека

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе трое местных жителей спасли тонущего человека. Эту историю рассказал глава муниципалитета Олег Попов. По его словам, произошла она еще в сентябре, но широкую огласку получила только сейчас.

- Этот случай произошел еще в середине сентября, но буквально на днях мне рассказали о нем в социальных сетях. Восяховцы Юрий и Яна Севли и Родион Костин ехали на моторной лодке в Мужи, когда увидели, что мужчина из другой лодки оказался в воде. Не сговариваясь, они приняли решение помочь утопающему» - собщил управленец.

Когда пострадавшего достали из воды, он уже не дышал. Тогда Юрий начал оказывать мужчине первую медицинскую помощь, Родион помчался в сторону райцентра, а Яна вызвала бригаду медиков.

К счастью, эта история закончилась хорошо. Благодаря грамотным и слаженным действиям северян удалось спасти человеческую жизнь и не пустить горе в чей-то дом.

- Спасибо вам, земляки! Мы гордимся вами! - сказал Олег Попов.