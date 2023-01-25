В колледжах Салехарда и Ноябрьска открылись современные молодежные центры

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

В Ямальском многопрофильном колледже и Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий появились современные молодежные центры. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, который лично присутствовал на открытии в окружной столице.

Дизайн центров разрабатывали сами ребята, а помогали им в этом профессионалы своего дела. В каждой локации есть лекторий с экраном, зоны для отдыха и работы, кофе-точки и современная техника.

Кстати, за каждым пространством закрепили куратора, но воплотить свои идеи в жизнь смогут и студенты. Самые яркие проекты поддержат грантами до 150 тысяч рублей.

На данный момент работы по обустройству еще одного молодежного пространства ведутся на базе Новоуренгойского многопрофильного колледжа. Оно откроется в феврале.

- В будущем такие пространства откроются и в других ямальских колледжах, а также школах. Но это лишь часть масштабных изменений в нашем округе. Еще мы открываем сеть арт-резиденций, выделили гранты на обновление креативных пространств - их получили 11 муниципалитетов, - сказал глава региона.

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