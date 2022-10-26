Ямал получит более 17 миллионов рублей на реализацию молодежных проектов

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал получит от Росмолодежи 17 427 700 рублей на реализацию масштабных молодежных проектов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, округ вошел в число победителей федерального конкурса «Регион для молодых».

Всего в конкурсе принял участие 51 регион, 44 из них - разделили призовой фонд в пять миллиардов рублей. Ямал представил три проекта: Окружной молодежный центр в Салехарде, арт-резиденция «Миксер» в Ноябрьске и молодежный центр в Муравленко. Как будет распределена федеральная субсидия - станет известно позднее.

Напоминаем, что по поручению губернатора Дмитрия Артюхова в округе создается сеть арт-резиденций. Первая из них - «Полярис», открывшаяся в столице региона в феврале 2021 года. В течение двух лет планируется запустить еще три - в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме.

Кроме этого, по итогам «Честного маршрута» принято решение продолжить практику создания арт-резиденций - такие молодежные пространства появятся во всех городах округа.