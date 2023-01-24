Фото: авиакомпания «Ямал»

Авиакомпания «Ямал» увеличила нормы ручной клади и бесплатного провоза багажа. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Так, на всех рейсах авиакомпании установлены следующие габариты ручной клади - до 120 сантиметров в сумме трех измерений (55*40*25 сантиметров).

На субсидируемых рейсах вес бесплатного провоза багажа увеличен с 20 до 23 килограммов. Пассажир все также может сдать в багаж две сумки, только теперь они будут тяжелее.

- Новые нормы бесплатного провоза багажа и ручной клади начинают действовать для пассажиров, которые оформили перевозку с 24 января 2023 года. Пассажиры, оформившие билеты ранее, летят по нормам, которые указаны в билете, - уточнили в авиакомпании.

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