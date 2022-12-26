Авиакомпания «Ямал» увеличила количество рейсов на юг в весенне-летнем расписании Фото: Вера Зенина

Авиакомпания «Ямал» открывает обновленное весенне-летнее расписание, в 2,5 раза увеличив частоту по круглогодичным маршрутам в Сочи из четырех окружных городов: Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска.

Начиная с 1 мая и по 30 сентября 2023 года рейс на черноморский курорт из Салехарда будет выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, из Нового Уренгоя - по вторникам, средам и субботам, из Ноябрьска - по четвергам и воскресеньям, а из Надыма - по вторникам и субботам.

В период отпускного сезона для жителей Ноябрьска возобновляются вылеты в Минеральные Воды - рейс запланирован по понедельникам. Из Салехарда в Минеральные Воды можно будет улететь по средам, а из Нового Уренгоя - по понедельникам и пятницам.

Кроме того, на карте полетов представлены традиционные регулярные направления в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Горно-Алтайск и другие города. Также в летний период авиакомпания будет выполнять рейсы из Салехарда в Казань, которые начинаются с января 2023 года.

Всего в следующем году из городов Ямала запланированы 41 субсидируемый и три коммерческих маршрута.