В Новом Уренгое заселение мкр. Славянский начнется в начале 2023 года

Фото: пресс-служба губернатора

В Новом Уренгое завершилось строительство десяти 12-этажных домов, расположенных в мкр. Славянский. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Основная часть жилья предназначена для расселения аварийных домов и переселения людей из Газ-Сале. Оставшаяся часть квартир будет предоставляться высококвалифицированным специалистам в качестве арендного жилья.

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдадут в начале 2023 года. После этого начнется передача объектов городу и заселение людей.

В шести домах, куда заедут переселенцы, расположены 776 квартир - от однокомнатных до четырехкомнатных. В них установлены качественные входные и межкомнатные двери, имеются натяжные потолки и ламинат. Кухни оборудованы плитами, а в санузлах есть вся необходимая сантехника. Кроме того, все пространства обеспечены светильниками.

Под арендное жилье выделены четыре дома, в которых расположены 242 квартиры - от одной до четырех комнат. В этом жилье не только выполнена отделка, но и установлена необходимая мебель, а кухонная плита дополнена посудой, микроволновой печью, холодильником, телевизором, пылесосом и стиральной машинкой.

А еще под арендными домами обустроен теплый паркинг на 200 мест. Попасть в него можно на лифте прямо из подъездов любого дома. Для удобства еще один выход ведет прямо на улицу. Кроме этого, есть еще уличная парковка на 100 машин.