Организации Ямальского района помогают бойцам спецоперации теплыми вещами и перевязочными материалами

Фото: администрация Ямальского района

Все больше организаций Ямальского района подключается к акции #МыВместе, чтобы помочь бойцам спецоперации. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Так, местная организация ветеранов передала в штаб вязаные вещи, среди которых оказались 70 пар носков, а еще теплые шапки, снуды, шарфы, варежки и перчатки.

Кстати, самой взрослой мастерице уже 86 лет. Но, несмотря на возраст, Нина Федоровна тоже вносит свой вклад в общее дело.

А неравнодушные сотрудники управления по делам малочисленных народов Севера принесли в штаб перевязочные материалы, продукты с длительным сроком хранения, чай и кофе. Оказать помощь бойцам может каждый ямалец. Для этого в магазинах райцентра установили корзины для сбора гуманитарной помощи мобилизованным. Также штаб «Мы вместе» продолжает принимать вещи первой необходимости. Он расположен по адресу: с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, 6.