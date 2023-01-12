В магазинах Яр-Сале установили корзины, в которых можно оставить гуманитарку для бойцов спецоперации

Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных земляков. Как напомнили в администрации муниципалитета, помочь бойцам могут все желающие, тем более, что сделать это очень просто.

- В магазинах Яр-Сале установили корзины, в которых жители могут оставить продукты с длительным сроком хранения и товары для личной гигиены, - прокомментировали в мэрии.

Полный список того, что необходимо сейчас бойцам, размещен здесь.

Напоминаем, что в декабре 2022 года район уже отправил для мобилизованных земляков более 800 килограммов гуманитарной помощи. Участие в сборе посылок принимали все: волонтеры, общественные центры и обычные семьи.

А несколько дней назад школьники из Гыды собрали для бойцов посылки со сладостями и теплыми вещами, их, кстати, ребята связали сами.