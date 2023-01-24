Житель Ноябрьска скончался в гараже, надышавшись угарным газом

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Минувшей ночью в Ноябрьске произошла трагедия: в одном из гаражей погиб человек. Как сообщает «Север-Пресс», о пропаже 35-летнего мужчины сообщила его супруга, позвонив в дежурно-диспетчерскую службу.

По словам женщины, вечером ее муж ушел в гараж, но прошло уже несколько часов, а он так и не вернулся домой и не выходит на связь. В итоге около 2:00 сотрудники «Ямалспаса» прибыли к гаражному комплексу «Ханто-2» и вскрыли закрытый бокс с помощью слесарных инструментов.

«С помощью слесарных и гидравлических инструментов они вскрыли двери. Внутри находилось тело мужчины с признаками отравления угарным газом. Установлено, что погибший запустил бензогенератор, надышался парами и умер», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют подробности гибели северянина.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале в новогоднюю ночь в бане задохнулся мужчина.