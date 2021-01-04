В праздничные дни возрастает количество пожаров и несчастных случаев. Продолжительные новогодние праздники – не исключение. В связи с этим личный состав Главного управления МЧС России по ЯНАО переведен в режим «повышенной готовности». Также на регулярной основе проводятся профилактические рейды среди населения в целях предупреждения пожаров и происшествий.– Не смотря на проводимую работу за прошедший период 2021 года произошло 19 пожаров, на которых погиб один человек. Данный пожар произошел 1 января в городе Тарко-Сале около 5 часов утра в частной бане. В результате произошедшего от отправления угарным газом погиб мужчина. Огнем повреждено внутренняя отделка парилки и чердачного помещения на площади 30 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по ЯНАО.Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают ямальцам о правилах безопасного поведения в быту, а также при использовании пиротехники: ни в коем случае не пользоваться петардами и огнями в алкогольном опьянении, вблизи домов и машин. Не забывайте, что салюты должны устойчиво стоять на поверхности и использоваться взрослыми и только по назначению. В случае возникновения пожара звоните по телефонам: «01», «101» или «112».