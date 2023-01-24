В Новом Уренгое молодой водитель рискует угодить в тюрьму из-за аварии, в которой пострадал его друг

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего парня, устроившего аварию, в которой едва не погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Как напомнили в ведомстве, ДТП произошло в ноябре прошлого года. Тогда молодой человек, находясь за рулем «Лады Приоры», не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате произошедшего 17-летний пассажир «Лады» получил тяжкий вред здоровью.

На данный момент новоуренгоец обвиняется по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое молодая девушка скончалась в жуткой аварии у новой развязки. Машину, в которой находилась северянка, занесло.