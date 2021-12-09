В Новом Уренгое молодая девушка скончалась в жуткой аварии у новой развязки

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Новом Уренгое произошла страшная авария, в которой погибла 26-летняя девушка. Автомобиль, в котором ехала северянка, занесло, после чего он вылетел на встречку и столкнулся с другой машиной.

- ДТП произошло 8 декабря в районе мкр. Строителей. Около 13:30 автомобиль «Opel» допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной марки «Toyota». В результате аварии водитель «Opel» скончался на месте происшествия, - рассказали подробности случившегося в районной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На видео, опубликованном в городском паблике, видно, что обе иномарки сильно пострадали и вряд ли подлежат восстановлению. Части кузовов, на которые пришелся удар, смяты буквально в гармошку, а в округе валяются различные запчасти.

По словам очевидцев, одной из причин аварии мог стать гололед, образовавшийся на дороге. Однако истинную причину столкновения предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 аварий, а с начала года - 4 666, в которых 28 человек погибли и 307 получиили травмы, в том числе 28 несовершеннолетних.