Зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале снова открыт

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале открылся зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, движение по которому было запрещено с вечера пятницы. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале с 21:00 открывается проезд для полноприводных транспортных средств массой до 10 тонн», - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что по зимнику Коротчаево - Красноселькуп может проехать транспорт весом до 30 тонн.