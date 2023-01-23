По зимнику Коротчаево - Красноселькуп может проехать транспорт весом до 30 тонн

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Зимник Коротчаево - Красноселькуп теперь доступен для всех видов транспорта весом до 30 тонн. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 17:00 открывается движение для всех видов транспортных общей массой до 30 тонн по зимнику Коротчаево - Красноселькуп», - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети ВКонтакте.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

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