В Белоярске появилась первая теплая остановка

Фото: Иван Сакал, соцсети

Теперь жители Белоярска могут с комфортом ждать общественный транспорт - в поселке появилась первая теплая остановка. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

- Лично оценил качество комплекса и проверил ход работ по его подключению. Сейчас помещение передается балансодержателю. Запустить остановку в работу планируем в течение февраля, - рассказа управленец.

Павильон находится у причала, куда летом подходит пассажирский катер, а зимой подъезжает пассажирский вездеходный транспорт.

Добавим, что новая остановка имеет USB-розетки и камеру видеонаблюдения. Кроме того, в будущем здесь заработает касса, в которой можно будет приобрести пассажирские билеты.

Напоминаем, что осенью 2021 года теплая остановка появилась и в Харсаиме. Это стало возможным благодаря проекту «Уютный Ямал».