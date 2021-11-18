В Харсаиме появилась первая теплая остановка

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В селе Харсаим появилась первая теплая остановка. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал в своих соцсетях.

- В рамках проекта «Уютный Ямал» жители села Харсаим в 2020 году выступили за установку теплого павильона для ожидания общественного транспорта. Проект успешно прошел все этапы и стал одним из лидеров голосования. Сегодня этот комплекс установлен в поселке, - написал он.

Сам павильон оборудован тепловой завесой, имеет качественное освещение и сидячие места.

- Теперь ожидать маршрутные такси приуральцам станет комфортнее, - добавил Иван Сакал.