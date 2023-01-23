В Ноябрьске крупный чиновник, обвиняемый в коррупции, попался на еще одной взятке Фото: Вера Зенина

Ноябрьские следователи завели еще одного уголовное дело в отношении замначальника отдела дорожного хозяйства городской дирекции муниципального заказа. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, за покровительство одной из коммерческих организаций он должен был получить 5,5 миллиона рублей, но не успел - во время вмешались правоохранительные органы.

- В период с 2020 по 2022 год обвиняемый, будучи должностным лицом, наделенным полномочиями по приемке работ, оказывал общее покровительство руководству коммерческой организации, занимавшейся строительством и ремонтом автодорог в рамках муниципального контракта. Он подписывал акты выполненных работ, хотя фактически они были не выполнены или выполнены не полностью, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент бывший замначальника находится под стражей, а два взяткодателя - под домашним арестом и подпиской о невыезде. Поблажка сделана в связи с их проблемами со здоровьем.

Таким образом, помимо ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), бывший чиновник теперь еще обвиняется по ч. 1 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению должностным лицом взятки в особо крупном размере).