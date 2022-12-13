В Ноябрьске крупный чиновник попался на взятке: он принимал некачественные дорожные работы

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела дорожного хозяйства городской дирекции муниципального заказа. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он обвиняется в получении взятки.

В обязанности экс-чиновника входило подписание протоколов и актов выполненных работ по муниципальным контрактам на содержание, ремонт и реконструкцию дорожных сетей. Решив подзаработать на этом, он вступил в сговор с руководством одной из коммерческих организаций.

- Госслужащий принимал работу дорожников, несмотря на то, что она была выполнена с недостатками, также он завышал стоимость ремонта дорог, за что представитель компании систематически платил ему деньги. При передаче части взятки (500 тысяч рублей) должностное лицо и двое представителей коммерческой организации были задержаны сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), а его подельников, в связи с состоянием здоровья, отправили под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.