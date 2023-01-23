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НовостиОбщество23 января 2023 9:59

В больницах Пуровского района приступили к работе стоматолог и врач УЗИ

Об этом сообщили в пресс-службе Тарко-Салинской ЦРБ
Марина Прохорова
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В медучреждениях Пуровского района приступили к работе два новых специалиста. Это врач ультразвуковой диагностики Омар Омаров и стоматолог общей практики Гиляна Урналиева.

Так, Омар Ульянов принимает пациентов в Тарко-Салинской ЦРБ. Он проводит исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза, а также молочной и щитовидной желез.

Гиляна Урналиева работает в больнице Уренгоя. Медик с девятилетним стажем приехала на Ямал из Элисты по программе «Земский доктор».

Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

Как отметили в медучреждении, она всегда старается найти подход к каждому пациенту, успокоить, чтобы пребывание в стоматологическом кресле было максимально комфортным.

Ранее Комсомольская правда-Ямал рассказывала о том, что в четырех больницах региона появилось новое высокотехнологичное оборудование. Техника закуплена по программе модернизации первичного звена здравоохранения.