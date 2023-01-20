В четырех ямальских больницах появилось новое высокотехнологичное оборудование

Фото: пресс-служба губернатора

В Новоуренгойской, Надымской, Губкинской и Муравленковской больницах установили новое высокотехнологичное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, в женскую консультацию Нового Уренгоя поступили два ультразвуковых сканера премиум-класса. Новые аппараты значительно расширили возможности диагностики, с их помощью можно выявить различные новообразования и патологические процессы с точностью до 99%. Также оборудование используется для обследования беременных женщин.

в Муравленковскую горбольницу поступил цифровой флюорограф отечественного производства, который установили в отделении лучевой диагностики. Его преимущество - высокое качество изображения, минимальная лучевая нагрузка и высокая скорость обработки данных. С его помощью врачи будут выявлять на ранних стадиях туберкулез, плеврит, онкологию и другие заболевания.

А Надымская и Губкинская больницы получили неонатальное оборудование, предназначенное для интенсивной терапии малышей. Оно позволяет выхаживать недоношенных младенцев с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов.

В 2023 году объемы закупаемого оборудования в рамках модернизации первичного звена увеличат вдвое. Будет приобретено 264 единицы вместо планируемых ранее 126. Это современные рентгены, флюорографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование, холтеры и дефибрилляторы.