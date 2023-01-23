Ямал во второй раз примет Всероссийские Арктические игры

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале вновь состоятся Всероссийские Арктические игры. Как сообщили в пресс-службе губернатора, мероприятие пройдет с 9 марта по 3 апреля в Салехарде и Лабытнанги, а участие в нем примут 792 спортсмена из девяти регионов.

В этом году программа Арктических игр расширена до девяти видов спорта: фигурное катание на коньках, настольный теннис, биатлон, стрельба из лука, лыжные гонки, добавились - северное многоборье, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплина - настольный теннис), волейбол, а также волейбол на снегу, соревнования по которому пройдут в рамках празднования Дня оленевода на берегу реки Полябта в Салехарде.

Кстати, в этом году в программу северного многоборья также войдут соревнования по этнобиатлону.

К участию допустят спортсменов, не входящих в основной или резервный составы сборных команд России, а также тех, кто не участвовал в мировых юношеских соревнованиях в течение двух лет до проведения игр.