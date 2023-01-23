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НовостиОбщество23 января 2023 5:18

Губкинская прокуратура пресекла продажу сигарет вблизи детского сада

Расстояние до дошкольного учреждения составляет всего 27 метров
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Губкинская прокуратура пресекла продажу сигарет вблизи детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

- Установлено, что вопреки требованиям законодательства расстояние от магазина «Монетка», реализующего табачную продукцию, до детского сада «Умка» составляла 27 метров, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес директору ООО «Элемент-Трейд» представление об устранении нарушений закона, а также возбудил в отношении директора магазина административное дело по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией).

На данный момент продажа табачной продукции в магазине прекращена, а виновное должностное лицо обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что после вмешательства общественников у школы в Салехарде закрыли торчащую из земли арматуру. Дети могли получить травмы.