Фото предоставлено КП

Губкинская прокуратура пресекла продажу сигарет вблизи детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

- Установлено, что вопреки требованиям законодательства расстояние от магазина «Монетка», реализующего табачную продукцию, до детского сада «Умка» составляла 27 метров, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес директору ООО «Элемент-Трейд» представление об устранении нарушений закона, а также возбудил в отношении директора магазина административное дело по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией).

На данный момент продажа табачной продукции в магазине прекращена, а виновное должностное лицо обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что после вмешательства общественников у школы в Салехарде закрыли торчащую из земли арматуру. Дети могли получить травмы.