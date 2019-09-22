СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-22T14:46:50+03:00

После вмешательства общественников у школы в Салехарде закрыли торчащую из земли арматуру. Фото с сайта ОНФ ЯНАО

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Активисты добились, чтобы власти ликвидировали арматуру, торчащую прямо посреди дороги вблизи школы № 2 в городе Салехарде. Кусок железобетонной конструкции обнаружили общественники и сотрудники ГИБДД в ходе проверки безопасности дорожной инфраструктуры вблизи школ.

По информации ОНФ ЯНАО, мониторинг проводился в рамках всероссийской акции «Дорога в школу».

Активисты рассказали полицейским, что о расположенную прямо на проезжей части арматуру, могут споткнуться и пораниться люди, в том числе дети. По результатам проведенного инспекционного выезда информация была направлена в отдел ГИБДД по городу Салехард.

После замечаний общественников дорожное препятствие было ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU