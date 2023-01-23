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НовостиОбщество23 января 2023 4:29

Жители Губкинского выбирают дизайн для новых транспортных карт

Опрос проходит на странице главы города в соцсети «ВКонтакте»
Марина Прохорова
Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

В Губкинском появятся транспортные карты, предназначенные для удобной оплаты проезда в автобусах. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Андрей Гаранин.

«Друзья, совсем скоро для удобной оплаты проезда в наших автобусах появятся транспортные карты. По традиции, прошу вас помочь выбрать дизайн», - написал он.

Всего предложено пять вариантов: «Силуэты Губкинского», «Северные ягоды», «Символы города», «Животные Севера и «Работы призеров конкурса рисунков «Губкинский - северное счастье».

Сами горожане восприняли инициативу «на отлично» и активно подключились к голосованию. На данный момент в опросе приняли участие уже более 700 человек, пока что лидирует вариант №5.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском сразу у шести автобусов изменился маршрут движения.