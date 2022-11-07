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НовостиОбщество7 ноября 2022 3:03

В Губкинском сразу у шести автобусов изменился маршрут движения

Об этом рассказал глава города Андрей Гаранин
Марина Прохорова
Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Губкинском сразу у шести автобусов изменился маршрут движения. Об этом рассказал глава города Андрей Гаранин.

- автобус №1- будет следовать только по часовой стрелке;

- автобус №2 - добавится остановка «13 микрорайон»;

- автобус №3 - будет осуществлять проезд по ул. Магистральной;

-автобусы №4 и №5 - добавились остановки «Северная экспедиция», «УМ-7», «КОС», «ул. Школьная» и «13 микрорайон»

- автобус № 6 - новая остановка «ул. Школьная».

Новый график начал действовать с сегодняшнего дня, 7 ноября.