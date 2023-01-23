В Новом Уренгое открылся многопрофильный центр развития детей

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое открылось образовательное пространство - многопрофильный центр развития детей «Улей». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- В Год знаний, объявленный на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым, - это хорошее начинание, - отметил градоначальник.

Инициатива принадлежит предпринимателю Марии Борозняк. Благодаря окружному и городскому грантам, общая сумма которых составила 1 миллион 210 тысяч рублей, девушка объединила под одной крышей три абсолютно разных пространства.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Это детский центр развития «Умничка», в котором малыши 4-7 лет будут изучать английский язык, заниматься творчеством и готовиться к школе, художественная школа «Арт Хаус» и федеральная сеть школы навыков будущего «Лидерландия», рассчитанная на детей от 8 -13 лет. Здесь ребята будут развивать в себе лидерские качества, учиться ораторскому и актерскому мастерству, получать азы финансовой грамотности.

Многопрофильный центр находится по адресу: микрорайон Юбилейный, д. 4/1а.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое и Надыме откроются отделения патологии речи для детей.