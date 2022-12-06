Фото: департамент здравоохранения Югры

В следующем году в Новом Уренгое и Надыме откроются отделения патологии речи для детей. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Новиков во время пресс-конференции по подведению итогов.

- В январе в Ноябрьске открылся первый в округе центр патологии речи для детей с особенностями здоровья. Помощь в нем уже получили более тысячи ребят. В следующем году откроем подобные отделения в Надыме и Новом Уренгое, - сказал он.

Также Сергей Новиков отметил, что на Ямале продолжается развитие системы детского здравоохранения. Например, в Новом Уренгое зарабоала первая на Ямале детская поликлиника с женской консультацией, а в структуре - первое полноценное отделение реабилитации для детей. Восстановительную терапию здесь получают ребята с нарушениями центральной нервной системы и аутизмом.