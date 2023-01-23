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НовостиПроисшествия23 января 2023 3:23

На трассе Сургут - Салехард погиб пассажир легковушки, которую снес «КамАЗ»

Еще один человек доставлен в больницу
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь погиб человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, трагическое ДТП произошло 22 января на 285 километре трассы Сургут - Салехард.

- Около 17:50 вечера водитель «КамАЗа» с полуприцепом, выезжая с прилегающей территории, не пропустил автомобиль «Renault», движущийся по главной дороге со стороны Сургута. В результате столкновения водитель «Renault» госпитализирован, а его пассажир погиб до приезда медиков, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 17 ДТП, а с начала года - 307, в которых 15 человек получили травмы и один погиб.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надымском районе водитель снегохода наехал на двух пешеходов.