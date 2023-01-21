В Надымском районе водитель снегохода наехал на двух пешеходов

Фото: УГИБДД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы.

По информации ГИБДД, в районе дома 23 по улице Советская, с. Ныда, Надымского района, водитель снегохода «YAMAHA» наехал на двух пешеходов, идущих в попутном направлении. В результате ДТП, пешеходы попали в больницу с травмами.

Фото: УГИБДД России по ЯНАО

Еще одна авария произошла на 10 км автодороги "Коротчаево - Тазовский", водитель автомобиля «КАМАЗ 44108», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем марки «КАМАЗ 441053» в составе полуприцепа. В результате ДТП, водитель первого КАМАЗа госпитализирован.

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 266 зарегистрированных ДТП, 11 человек получили травмы.