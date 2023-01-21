В Тазовском и Газ-Сале закрыли лыжные базы из-за сильного ветра и мороза

Фото: Юлия Кучеренко

В Тазовском и Газ-Сале из-за мороза и ветра закрыли лыжные базы. Об этом сообщили в сообщили в администрации Тазовского района.

Спортивные объекты откроют для посещения после того, как наладится погодные условие, но при этом крытые спортивные учреждения, а именно хоккейные корты и залы, в которых можно сдать нормы ГТО, работают в обычном режиме.

Напомним, что сегодня в отдельных районах округа наблюдается метель и порывы ветра до 15 м/с. По информации синоптиков, в Тазовском и Газ-Сале из-за ветра дневная температура - 27 градусов мороза ощущается как - 40 градусов.