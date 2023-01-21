На Ямале 21 января 2023 года ожидается сильный ветер и метель Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 21 января будет облачно с прояснениями, возможен небольшой, а местами умеренный снег. Ночью по востоку преимущественно без осадков. В отдельных районах метель. Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -20 -25 градусов, при прояснении -30 -35, по востоку -10 -15, по крайнему востоку до -41. Днем -15 -20 градусов, местами -25 -30, по западу -5 -10.

В Салехарде ожидается пасмурная погода. Температура воздуха будет около -10 градусов. Ветер слабый 2 м/с.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.