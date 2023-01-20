В Салехарде на базе открывшегося ЭкоДома собрали 300 килограммов вторсырья

Фото: администрация Салехарда

В середине декабря в Салехарде открылся ЭкоДом. Напоминаем, что это совместный проект регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Инновационные технологии» и АО «Ямалэкосервис», направленный на популяризацию экологии.

За месяц он принял более 700 гостей, его работники провели более 50 экскурсий и 19 мастер-классов, собрано 300 килограммов вторсырья, в том числе 183 килограмма макулатуры и 25 килограммов отработанных батареек.

А еще в ЭкоДоме завели собственную «ферму дождевых червей», которые способны перерабатывать органические отходы. Салехардцы с удовольствием наблюдают за необычными «домашними животными».

- Итоги первого месяца работы ЭкоДома показали, что та цель, которую мы перед собой ставили - достижима. Экологическое просвещение действительно может быть увлекательным, тема экологии и экологических проблем интересна и детям, и взрослым. Большое количество салехардцев хотят уже сегодня сортировать отходы и внедрять в свою жизнь экопривычки, - сказал генеральный директор ООО «Инновационные технологии» Артем Ткаченко.