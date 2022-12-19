В Салехарде открылся ЭкоДом

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде на ул. Чубынина открылся ЭкоДом. Как сообщили в пресс-службе губернатора, это первое подобное заведение на Ямале, объединившее в себе сразу несколько функций: площадку для встреч и совместных проектов экоактивистов, территорию экологических уроков и мастер-классов, точку сбора вторсырья.

Фото: пресс-служба губернатора

Отметим, что ЯмалЭкоДом - это совместный проект регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Инновационные технологии» и АО «Ямалэкосервис». Все экскурсии, мастер-классы и творческие мероприятия для детей и взрослых здесь будут проводить бесплатно.

Фото: пресс-служба губернатора

- Открытие ЯмалЭкоДома - это еще один важный шаг на пути реализации приоритетного национального проекта «Экология» и исполнения поручения президента страны о значительном сокращении количества мусора, попадающего на полигоны, - сообщил директор регионального департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев.

В следующем году ЭкоДома планируют открыть в Новом Уренгое и Ноябрьске.