Стали известны имена лучших учителей и воспитателей Ямала

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале определили победителей окружного конкурса педагогического мастерства. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В итоге лучшими учителями стали Ксения Романова (учитель английского языка из Муравленко), Владимир Савельев (учитель русского языка и литературы из Нового Уренгоя) и Жанна Фомина (учитель английского языка из Губкинского). А Наталья Путинцева (учитель русского языка и литературы из Ноябрьска) и Анастасия Охлынина (учитель английского языка из Лабытнанги) - призеры.

Одновременно с учителями свое мастерство демонстрировали и работники дошкольных образовательных учреждений: воспитатели, логопеды, педагоги-психологи и инструкторы по физической культуре.

Победителями номинации «Воспитатель года Ямала» стали Дарья Марченко (лабытнангский детский сад «Снежинка»), Леонид Кузнецов (ноябрьский детский сад «Лучик») и Ганна Волощук (муравленковский детский сад «Непоседы»). В число призеров вошли воспитатели мыскаменского детского сада Ирина Строгая и губкинского детского сада «Белоснежка» Анастасия Терещук.

Далее победителей окружного конкурса ждут образовательные интенсивы, стажировки у лучших педагогов Ямала и России, участие в различных конкурсах, а также оттачивание ораторского искусства для подготовки к заключительному этапу всероссийского конкурса.