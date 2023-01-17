В Ноябрьске стартовал конкурс профмастерства среди учителей и воспитателей

В Ноябрьске стартовал окружной конкурс педагогического мастерства, на котором выберут лучших учителя и воспитателя Ямала. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Участвовать в номинации «Учитель года Ямала» будут 14 педагогов, а в номинации «Воспитатель года Ямала» - 15. Все они являются победителями или призерами муниципальных этапов, а также официальных профессиональных конкурсов регионального и всероссийского уровней.

Учителям предстоит сразиться в семи конкурсных треках: «Буктрейлер», «Урок», «Мастер-класс», «Профессионально-педагогическое тестирование», «Эксперт», «Воспитательное событие» и «Мотивационная речь». Специалисты дошкольных образовательных учреждений также попробуют свои силы в семи испытаниях: «Профессионально-педагогическое тестирование», «Визитная карточка», «Рабочий момент», «Мастер-класс для родителей», «Воспитатель-эксперт», «Мастерская радости» и «Самооценка».

Имена троих победителей и двух призеров в каждой номинации будут оглашены 19 января.