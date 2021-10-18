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Происшествия18 октября 2021 14:47

Житель Нового Уренгоя украл с работы металлическую трубу стоимостью миллион рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Нового Уренгоя украл с работы металлическую трубу стоимостью миллион рублей

Житель Нового Уренгоя украл с работы металлическую трубу стоимостью миллион рублей

Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Нового Уренгоя. Он обвиняется по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Все началось в сентябре 2021 года, когда в дежурную часть обратился работник одного из предприятий, сообщивший о краже металлической трубы, находящейся под землей и предназначенной для стока воды. В итоге компании причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

- Подозреваемого - работника данной организации - задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сдал похищенное имущество в пункт приема металла, а полученные деньги в размере 500 тысяч рублей потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.