Житель Нового Уренгоя украл с работы металлическую трубу стоимостью миллион рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Нового Уренгоя. Он обвиняется по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Все началось в сентябре 2021 года, когда в дежурную часть обратился работник одного из предприятий, сообщивший о краже металлической трубы, находящейся под землей и предназначенной для стока воды. В итоге компании причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

- Подозреваемого - работника данной организации - задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сдал похищенное имущество в пункт приема металла, а полученные деньги в размере 500 тысяч рублей потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.