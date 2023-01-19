На главной спортивной арене Ямала готовят ледовые корты

Фото: пресс-служба губернатора

В «Ямал-Арене» завершились бетонные работы в бассейне и малой ледовой арене, подходит к завершению и заливка трибуны большого корта. В ближайшие дни на ледовых площадках начнется монтаж технологического оборудования, которое полностью российского производства.

Строительство уникального спортивного объекта продолжается, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Из-за введенных санкций подрядчику пришлось отказаться от некоторого иностранного оборудования, что привело к внесению изменений в проектную документацию и увеличению сроков строительства.

Монтаж системы охлаждения и технологической плиты имеют ключевое значение при строительстве ледовой арены. Для создания качественного круглогодичного льда будут использоваться профессиональные комплектующие, уже испытанные на российских спортплощадках.

- Первый вагон с технологическим оборудованием отправлен производителем. Работы начнутся с установки системы циркуляции хладагента. Профильные специалисты уже ведут подготовительные работы на стройплощадке и приступят к монтажу до конца января, - рассказал начальник отдела технического надзора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» в Салехарде Константин Любин.

Здание уже подключено к отоплению, благодаря чему работы непрерывно продолжаются и в холодное время года. Строители монтируют декоративные элементы фасада, продолжают черновые отделочные работы - обустройство полов и установку внутренних перегородок.