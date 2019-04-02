2019-04-01T21:51:59+03:00
Спорт

На Ямале появятся около полусотни новых спортивных объектов

Делегации комитета Арктических зимних игр продемонстрировали ямальский потенциал
Анна Полякова
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На Ямале появятся около полусотни новых спортивных объектов Фото: правительство ЯНАОНа Ямале появятся около полусотни новых спортивных объектов Фото: правительство ЯНАО
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В ближайшие пять лет на Ямале построят ещё порядка 50 новых спортивных объектов. Среди них и комплекс – «Ямал – Арена». Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с делегацией комитета Арктических зимних игр, которую возглавил президент Джон Флинн.

Делегация изучила потенциальные возможности Ямала по подготовке международных соревнований. Напомним, регион направил заявку на проведение игр.

Для гостей провели подробную экскурсию по Салехарду и Лабытнанги. Показали как строящиеся, так и действующие спортивные объекты, в том числе площадку будущего комплекса «Ямал – Арена».

На его площадках возможно проведение соревнований и учебно-тренировочных занятий по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, плаванию, прыжкам в воду с трамплина и другим водным видам спорта, занятий по гандболу, волейболу, мини-футболу, теннису и бадминтону.

Как сообщает правительство ЯНАО, в состав комплекса входят: трансформируемая ледовая арена с трибуной на 3 000 посадочных мест, ледовая арена для проведения тренировок, фитнес-центр, душевые комнаты, медико-восстановительный центр и многофункциональный зал.

- Сегодня я не вижу никаких причин, по которым вы не могли бы провести Арктические зимние игры в ближайшем будущем. Нам необходимо обратиться к нашему организационному комитету, рассказать о том, что увидели и прийти к общему решению, - сказал Джон Флинн.

По результатам визита весной 2020 года будет принято решение о возможности включения ЯНАО в график проведения соревнований. Округ может проводить игры не ранее 2026 года в Салехарде.

Напомним, по Уставу Арктические зимние игры могут проходить только в США, Канаде и Дании (Гренландии) – странах, по инициативе которых они были созданы. То, что Ямала официально принята Международным комитетом, является большим успехом для России.

Ямальцы участвуют в АЗИ с 1992 года. За прошедшие годы «школу» игр прошли 359 ямальских спортсменов, которые завоевали 587 медалей, из которых почти 50% золотых.

Традиционно ямальцы выступают в дисциплинах: арктическое многоборье, баскетбол, бег на снегоступах, биатлон на лыжах и снегоступах, волейбол, горные лыжи, лыжные гонки, настольный теннис, сноуборд, фигурное катание и футзал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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