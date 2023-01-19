Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Тарко-Сале микрорайон «Южный» готов на 60%. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Там строят шесть пятиэтажных домов, рассчитанных на 876 квартир: 24 квартиры-студии, 396 - однокомнатных, 356 - двухкомнатных, 96 - трехкомнатных и 4 - четырехкомнатные квартиры с интересной планировкой.

На данный момент каркасы зданий уже полностью готовы, а внутри идут внутренние работы и монтаж инженерных систем.

Во дворах предусмотрены детские игровые площадки и тренажеры, а вот парковочные места для автотранспорта обустроят за пределами придомовых территорий и вдоль проездов, расположенных с внешних сторон жилых домов. Кстати, все входы в подъезды - сквозные.

В будущем на территории микрорайона появятся пешеходный бульвар, площадки для занятия спортом, а также детский сад и школа.

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