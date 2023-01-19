Пьяный рецидивист из Нового Уренгоя зарезал квартиранта

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В Новом Уренгое осудят 64-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве квартиранта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 15 октября 2022 года обвиняемый распивал алкоголь со своим квартирантом. В последствии между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища ударил собутыльника ножом в область груди, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В итоге мужчина 1981 года рождения скончался на месте происшествия, а обвиняемого задержала полиция. Позже правоохранители установили, что пожилой северянин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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