Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 января 2023 5:45

Пьяный рецидивист из Нового Уренгоя зарезал квартиранта

Его ждет суд
Марина Прохорова
Фото предоставлено КПФ

Фото предоставлено КПФ

В Новом Уренгое осудят 64-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве квартиранта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 15 октября 2022 года обвиняемый распивал алкоголь со своим квартирантом. В последствии между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища ударил собутыльника ножом в область груди, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В итоге мужчина 1981 года рождения скончался на месте происшествия, а обвиняемого задержала полиция. Позже правоохранители установили, что пожилой северянин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новом Уренгое матерый рецидивист зарезал свою знакомую и обнес ее квартиру. Возбуждено уголовное дело (подробнее)