В Новом Уренгое матерый рецидивист зарезал свою знакомую и обнес ее квартиру

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, убившего и ограбившего местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Тело горожанки 1972 года рождения обнаружили 15 декабря в ее квартире. На нем присутствовали следы криминальной смерти, - прокомментировали в ведомстве.

Уже на следующий день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался житель Оренбургской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности.

- Нанеся женщине несколько ножевых ранений, он, прихватив ее личное имущество и банковские карты, скрылся с места преступления, - добавили в следкоме.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, в крупном размере), а следователи выясняют все подробности случившегося.