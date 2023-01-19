Фото: администрация Салехарда

В салехардском лицее откроют медиакласс. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Наталья Решетняк.

- Первый набор лицеистов в медиакласс планируется в следующем учебном году. Это будут медийщики технических специальностей, со временем у них появится своя студия, где они смогут реализовать творческие наработки. За этим - будущее. Кроме того, это одно из направлений реализации нацпроекта «Образование», поэтому, думаю, желающих у нас будет немало, - прокомментировала Наталья Решетняк.

Детей будут учить снимать, монтировать, художественно моделировать и, конечно, выгодно себя презентовать. Для реализации проекта планируют использовать ресурсы IT-куба. Сейчас идет процесс разработки учебных программ и закупки оборудования.

Отметим, что для салехардских старшеклассников всегда стремились создать медийные условия для их развития, а младшие школьники окружной столицы успешно оттачивают навыки на базе Медиацентра «Салехард».